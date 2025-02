Obituário de Brusque, Guabiruba e Botuverá: falecimentos de hoje e dos últimos dias (31/01 a 03/02)

Registramos, com pesar, os falecimentos de:

Ivete Lauritzen Wilke, 72

03/02: morava no Primeiro de Maio. Faleceu no Hospital Azambuja. Sepultamento ocorre às 17h desta segunda-feira, 3, no Cemitério Luterano do Centro. Casada, deixa esposo, 2 filhas, 2 netas familiares e amigos enlutados.

Diniz Dias, 86

02/02: morava no Cedrinho. Sepultamento ocorreu no Cemitério Parque da Saudade no domingo, 2. Deixa esposa, 6 filhos, 10 netos, 2 bisnetos e amigos enlutados.

João Vilamoski, 60

01/02: residia no Poço Fundo. Sepultamento ocorreu no domingo, 2, no Cemitério Parque da Saudade. Deixou 6 filhos, 10 netos e amigos enlutados.

Nilo Dirschnabel, 64

01/02: faleceu no Azambuja. Morava no Aymoré. Sepultamento ocorreu no Cemitério do Aymoré no domingo, 2. Casado, deixou dois filhos e amigos enlutados.

Osmar Rodermel, 76

31/01: faleceu no Hospital Azambuja. Residia no bairro Guabiruba Sul. Sepultamento aconteceu no sábado, 1º, no Cemitério Guabiruba Sul. Casado, deixa três filhos, sete netos e cinco bisnetos.

Maria de Lourdes Stedile, 76

31/01: faleceu no Hospital Azambuja. Era moradora do Lageado Alto. Sepultamento ocorreu no Cemitério Lageado Alto no sábado, 1º. Deixou filhos e amigos enlutados.

