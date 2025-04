Registramos, com pesar, os falecimentos de:

Antonio Venturelli, 79, conhecido como Tonho

01/04: faleceu na residência, no bairro Primeiro de Maio. O Velório acontece na Capela do Centro. Sepultamento ocorre no cemitério do bairro Águas Claras, a partir das 11h de quarta-feira, 2. Casado, deixa um filho, um neto, demais familiares e amigos enlutados.

Adalberto João Garcia, 78

01/04: faleceu no Hospital Azambuja. Residia no bairro Santa Rita. Velório acontece na Capela Parque da Saudade. O sepultamento ocorre no Cemitério Parque da Saudade, a partir das 17h. Casado, deixa três filhos, três netos, demais familiares e amigos enlutados.

Norma Tomaz, 74

31/03: faleceu na residência, no bairro Centro II. Velada na Capela Parque da Saudade. Sepultada no Cemitério Parque da Saudade. Deixa três filhos, seis netos, oito bisnetos, demais familiares e amigos enlutados.



