“Baixinha no tamanho, mas gigante no coração”: familiares se despedem de idosa atropelada em Brusque

Arquivo pessoal

Albertina Rocha, de 69 anos, faleceu na tarde desta quinta-feira, 5, após não resistir aos ferimentos causados por um atropelamento em Brusque. O acidente aconteceu no bairro Santa Terezinha, e a mulher veio a óbito no hospital.

Tine, como era popularmente conhecida, não era casada nem teve filhos, mas era considerada uma “segunda mãe” para os 18 sobrinhos que tinha. A família conta que “é difícil colocar em palavras quem era a nossa querida tia Tine”.

“Baixinha no tamanho, mas gigante no coração. Uma mulher que sempre ajudou a todos, que estava sempre pronta para ser suporte e acompanhar quem quer que fosse, que dava tudo de si para os outros”, escreveram os familiares.

Segundo eles, Albertina era uma mulher cheia de sonhos, sempre com um sorriso no rosto e uma energia inconfundível. Tine é lembrada por suas caminhadas até a casa dos irmãos e sobrinhos, pelos consertos de roupa que fazia para a família, pelas receitas deliciosas, pelo bolo fofinho e pelas plantas sempre lindas e viçosas.

“A nossa tia Tine se foi, mas deixou seu amor e seu legado no coração de cada um que sua existência tocou. Criou amigos, espalhou alegria e, claro, não permitiu que ninguém cuidasse dela, ela era a cuidadora, e Deus precisava dela lá em cima. Aqui, ela cumpriu seu papel com primor. Deixará um vazio, deixará saudades, mas, acima de tudo, deixará amor”, finalizaram os familiares.

Albertina está sendo velada na Capela Mortuária Santa Terezinha e será sepultada às 16h desta sexta-feira, 6, no Cemitério Santa Terezinha.