Despedidas a Nair Zanon relembram trajetória de empresária do setor de beleza em Brusque, que morreu aos 80 anos

Foto: Acibr/Divulgação

Homenagens marcaram a despedida da empresária Nair Zanon, referência no setor de beleza em Brusque. Ela faleceu na terça-feira, 20, aos 80 anos, em decorrência de um câncer.

Nair construiu uma carreira marcada pelo pioneirismo e pela longevidade, atuando por mais de 60 anos no setor de beleza.

Uma das homenagens à empresária foi feita pela neta Nathalia Krieger. Nas redes sociais, ela relembrou a trajetória trabalhadora da avó. Ela a definiu como uma “mulher forte”.

A maioria das pessoas que deixou comentários em homenagem a Nair lembrou da carreira da empresária. Em linhas gerais, ela foi definida como uma mulher que não se curvou às adversidades da vida.

Leia algumas homenagens

“Nos últimos dias em que pude estar com ela, eu procurava contar sobre meu trabalho, minhas amigas e sobre como estava tudo na minha vida. Ela ficava encantada com as novidades, parecia que era ela que estava lá no meu lugar. Então eu sempre procurava trazer uma novidade”, escreveu a neta.

“Foi uma mulher linda e extraordinária. Tive o privilégio de trabalhar ao seu lado por 17 anos. Como aprendi, cresci como mulher, como profissional... Ela era amável, guerreira e não se curvava diante dos desafios”, homenageou uma amiga.

“Foi minha professora quando dava aulas no Senac. Me incentivou muito a seguir na profissão. Gratidão, dona Nair. Descanse em paz”, escreveu uma ex-aluna.

“Lembro da primeira vez que ela me chamou. Era um belo salão. Eu estava com medo, não sabia muito bem fazer as unhas, e ela me disse: ‘você consegue, menina’. E consegui muitas clientes”, escreveu uma amiga. “Aprendi muito com você, Nair”.