Divulgadas informações sobre velório e sepultamento de idosa que morreu atropelada no Santa Terezinha

Foto: Arquivo pessoal

Foram divulgadas informações de velório e sepultamento de Albertina Rocha. Ela morreu nesta quinta-feira, 5, ao ser atropelada na rua Santos Dumont, bairro Santa Terezinha, em Brusque. A vítima tinha 69 anos.

O atropelamento ocorreu na faixa de pedestres. Em entrevista à imprensa, a motorista Mariangela, que trabalha com aplicativo de corridas, lamentou o ocorrido e disse que pedia a Deus que a vítima ficasse bem.

“Ninguém atropela uma pessoa por querer”, desabafou. Mariangela permaneceu no local do acidente até Albertina receber atendimento e ser encaminhada ao hospital. Infelizmente, a idosa não resistiu aos ferimentos.

O velório de Albertina acontece na capela do bairro Santa Terezinha. Teve início às 6h desta sexta-feira, 6. O sepultamento está marcado para 16h, no cemitério do Santa Terezinha. A idosa deixa familiares e amigos enlutados.