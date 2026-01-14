Divulgadas informações sobre velório e sepultamento de João Luis, vítima de homicídio em Brusque

Arquivo pessoal

João Luis Trainotti, encontrado morto nos fundos de uma cancha na noite de terça-feira, 13, será velado na Capela Mortuária Santa Terezinha nesta quarta-feira, 14.

O caso ocorreu no bairro Limoeiro, em Brusque. O sepultamento acontecerá às 17h, no Cemitério Limoeiro.

João tinha 56 anos e deixa a esposa, dois filhos, dois netos, além de demais familiares e amigos enlutados.

A Polícia Civil de Brusque instaurou um inquérito na manhã desta quarta-feira, 14, para apurar o ocorrido. A investigação está a cargo da Delegacia de Investigação Criminal (DIC) de Brusque, sob titularidade do delegado Fernando Farias.