Divulgadas informações sobre velório e sepultamento de João Luis, vítima de homicídio em Brusque
Ele foi encontrado morto nos fundos de uma cancha no Limoeiro
João Luis Trainotti, encontrado morto nos fundos de uma cancha na noite de terça-feira, 13, será velado na Capela Mortuária Santa Terezinha nesta quarta-feira, 14.
O caso ocorreu no bairro Limoeiro, em Brusque. O sepultamento acontecerá às 17h, no Cemitério Limoeiro.
João tinha 56 anos e deixa a esposa, dois filhos, dois netos, além de demais familiares e amigos enlutados.
A Polícia Civil de Brusque instaurou um inquérito na manhã desta quarta-feira, 14, para apurar o ocorrido. A investigação está a cargo da Delegacia de Investigação Criminal (DIC) de Brusque, sob titularidade do delegado Fernando Farias.