Divulgado horário de sepultamento de homem que morreu atropelado por van em Brusque

Divulgação

João Paulo Wener, o homem de 46 anos que morreu atropelado por uma van no bairro Limeira Baixa, em Brusque, na manhã desta sexta-feira, 16, será sepultado no cemitério Parque da Saudade, às 11h deste sábado, 17.

Conhecido como Dão, ele deixa amigos e familiares enlutados. A vítima morava em uma rua próxima ao local do acidente e trabalhava na rua Rio Grande do Sul, onde ocorreu o atropelamento. João Paulo foi atingido pela van enquanto o veículo realizava uma manobra de ré.

De acordo com uma vizinha, ele sentia dores no estômago e saiu para buscar um medicamento. Durante o trajeto, acabou sendo atropelado e morreu no local.

A via onde o acidente aconteceu fica próxima ao Residencial Sesquicentenário.