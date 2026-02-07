Ir para o conteúdo

Divulgado horário de sepultamento de morador de Brusque encontrado morto dentro de carro

Ele tinha 32 anos

João Henrique Krieger
Guarani
Foto: Arquivo Pessoal

Bruno Fernando de Paula, encontrado morto dentro de um carro no bairro Guarani, em Brusque, na noite da sexta-feira, 6, será sepultado no cemitério Parque da Saudade, às 9h deste domingo, 8. A informação foi apurada e confirmada pelo jornal O Município.

Ele tinha 32 anos e deixa a esposa e dois filhos. Natural de Londrina (PR), Bruno residia no Guarani e trabalhava como tecelão em Guabiruba.

A Polícia Civil registrou o caso como morte natural, pois não havia indícios de violência. No momento, exames estão sendo realizados para determinar a causa da morte.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 19h45. O veículo estava estacionado na rua Orides Schwartz.