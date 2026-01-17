“Estará em nossa memória para sempre”: amigos se despedem de adolescente de Itajaí encontrada morta no RS
Pai dela é suspeito de assassinato
Amigos se despediram de Isabela Miranda, adolescente de Itajaí que foi encontrada morta no Rio Grande do Sul nesta sexta-feira, 16. Ela tinha 17 anos e estava desaparecida desde 30 de novembro de 2025.
Uma mulher comentou nas redes sociais que Isabela tinha tristeza no olhar e carregava dor dentro de si. “Agora você está com seu verdadeiro pai. Ele está curando as suas dores”.
Já um homem escreveu: “espero muito que agora você esteja em paz e em um lugar melhor”. Ele destacou o talento e a amizade da jovem, conhecida entre os amigos como Izy.
“Obrigada por cada sorriso, cada bom dia, cada conversa, Izy. Estará em nossa memória para sempre”, escreveu uma amiga.
O Colégio Salesiano, de Itajaí, onde Isabela estudava, publicou uma homenagem à jovem no Instagram. Na publicação, foi divulgado um trecho de um discurso apresentado durante a formatura da turma do terceiro ano do Ensino Médio, da qual a adolescente fazia parte.
Leia o discurso:
“É impossível, nesta fala para os amigos, não dedicar um momento para lembrar de nossa querida Isabela Miranda, nossa Izy. Nossa felicidade hoje não é completa, porque ela deveria estar aqui conosco.
Por isso, trazemos você para perto, Isa, por meio destas palavras. Quietinha, mas sempre observadora, você nos mostrou que a calma esconde grandes aventuras. Em cada detalhe nas histórias de RPG, nos desenhos lindos que criava, verdadeiras obras de arte, víamos o universo criativo e gigante que você carregava dentro de si.
Isa, esta formatura também é sua. Sentimos profundamente a sua falta. Aprendemos a acreditar ainda mais no poder da oração, e nossas famílias seguirão rezando por você".
O caso
O corpo de Isabela foi encontrado em uma área de mata em Caraá (RS). O pai dela, de 53 anos, havia sido preso em dezembro de 2025, suspeito de matá-la, um mês após ter sido condenado por estuprá-la, em Itajaí.
A localização do corpo ocorreu por meio de uma ação da Delegacia de Homicídios de Itajaí, com apoio da Polícia Civil Gaúcha, dando continuidade à investigação conduzida pela Delegacia de Proteção à Criança, ao Adolescente, à Mulher e ao Idoso (DPCAMI) de Itajaí.
O corpo foi encontrado próximo à casa do pai. No início da semana, após o cumprimento dos trâmites legais, a equipe da Delegacia de Homicídios se deslocou até o Mato Grosso do Sul para realizar a escolta do suspeito até o presídio de Itajaí. Ele ingressou na unidade prisional na quinta-feira, 15, onde permanece à disposição da Justiça.
A Polícia Científica foi acionada para confirmar oficialmente a identidade da vítima. O Colégio Salesiano divulgou nas redes sociais uma nota de pesar.
A instituição lamentou a morte de Izy, como a jovem era conhecida entre os amigos, e afirmou o “desejo de que a justiça seja feita”. Isabela era aluna do colégio desde 2015, quando ainda cursava os anos iniciais.
“Izy construiu aqui uma trajetória marcada pela presença serena, pelo olhar sensível e pela criatividade. Em 2025, concluiu o Ensino Médio e deixou sua marca em nossa comunidade educativa. No entanto, ela não pôde estar, junto aos amigos, nos últimos momentos dessa etapa tão esperada — a colação de grau, o baile, as despedidas — por ter sido vítima de uma tragédia e de uma violência difíceis de compreender e aceitar", diz a escola.
“Que sua passagem não tenha sido em vão, que as memórias que deixou sigam vivas no coração dos amigos e que ela seja para sempre lembrada com amor. Que Dom Bosco e Maria Auxiliadora acolham Isabela e confortem o coração de seus familiares e de todos que a amam. Obrigado, Izy, por ter compartilhado sua vida conosco", finaliza a nota.
Estupro
O desaparecimento da adolescente foi registrado em 30 de novembro, em Itajaí, onde ela morava com a mãe e o irmão. Segundo a investigação, o pai havia se mudado para o Rio Grande do Sul, mas foi visto em Itajaí no mesmo dia em que a filha desapareceu.
A jovem possuía medida protetiva contra ele, que havia sido condenado em novembro a 16 anos e quatro meses de prisão por estupro.
Diante das contradições encontradas no depoimento do suspeito, a Polícia Civil solicitou a prisão temporária, que foi deferida pelo Judiciário.
Os policiais foram até o endereço onde ele estaria morando, em Caraá (RS), mas constataram que ele havia fugido. Após troca de informações entre as forças de segurança, o homem foi localizado e preso em Maracaju (MS).