Ex-vice-prefeito de Brusque, pastor Gilmar Doerner morre aos 68 anos

Foto: Arquivo pessoal

O pastor Gilmar Doerner, ex-vice-prefeito de Brusque, faleceu neste domingo, 1º, aos 68 anos. A informação foi confirmada pela Igreja Calvário. A causa da morte ainda não foi divulgada.

Gilmar foi vice-prefeito entre 2021 e 2023, parte do mandato pelo Democracia Cristã (DC) e outra parte pelo Republicanos, ao lado de Ari Vequi.

“Homem de fé, exemplo de vida, de amor e de serviço. Homem que marcou seu tempo com um legado, ensinou através da palavra e da própria vida a todos que tiveram o privilégio de ouvi-lo e caminhar ao seu lado”, escreveu a Igreja Calvário.

Natural de Vidal Ramos, Gilmar deixa dois filhos: Tiago Ivan Doerner e Graziele Doerner Beilfuss.

Informações sobre velório e sepultamento do ex-vice-prefeito ainda não foram divulgadas.