Filhos se despedem de Cavilha Flamenguista, conhecido morador de Brusque que faleceu aos 55 anos: “ensinou os melhores valores”

Arquivo Pessoal

Os filhos de Vilson Cavilha, conhecido como Cavilha Flamenguista, se despediram do pai, que faleceu aos 55 anos no domingo, 11. Ester Cavilha afirma que ele “ensinou os melhores valores”.

Ela conta que o pai tinha um coração bondoso e que toda a família sentiu profundamente a perda. Além disso, destaca que ele zelava pelas netas e mantinha um amor enorme por elas.

“Como pai, foi um cara que me ensinou os melhores valores e as coisas simples da vida que devemos valorizar. Como avô, não tem nem palavras para expressar o amor que tinha pelas minhas filhas. Elas o amam e vão sentir muito, mas quero que elas lembrem do avô ‘bobalhão’ que ele era com elas, do avô que dava doce escondido”, diz.

Já o irmão de Ester, Vilson Júnior, afirma que todos os amigos gostavam do carisma do pai e que ele sempre era lembrado por isso.

“Meu pai era um cara espetacular. Todo mundo gostava dele do jeito que ele era, um cara trabalhador, alegre e brincalhão com todo mundo. É uma perda gigantesca para nós, familiares e amigos. Já está deixando saudades”, afirma.

Cavilha faleceu na residência, no bairro Dom Joaquim. Ele deixa quatro filhos e cinco netos e foi sepultado no Cemitério Parque da Saudade. Um dos filhos escreveu que ele completaria 56 anos nesta segunda-feira.