Homem que morreu em acidente na BR-470, em Gaspar, havia comemorado aniversário um dia antes

Arquivo pessoal / Reprodução

Foi identificado como Adilson Raitz dos Anjos, de 55 anos, o motociclista que morreu após colidir com a traseira de um caminhão na BR-470, em Gaspar. O acidente aconteceu na manhã de quinta-feira, 15.

A vítima, conhecida popularmente como “Sorriso”, havia comemorado aniversário um dia antes do acidente, na quarta-feira, 14.

Ele conduzia uma motocicleta Honda Biz, com placa de Ilhota. Segundo familiares, Adilson fazia o trajeto todos os dias para ir ao trabalho.

O velório ocorreu das 16h às 20h de quinta-feira, 15, na Capela Mortuária Bom Pastor, em Gaspar, e das 1h às 10h desta sexta-feira, 16, na Igreja Santo Antônio, em São José do Cerrito. O sepultamento ocorreu logo em seguida, no Cemitério da Igreja Santo Antônio.