Homenagens a Luis Gustavo nas redes sociais marcam despedida do brusquense

Familiares e amigos de Luis Gustavo Bononomi, de 17 anos, se despediram do brusquense pelas redes sociais. Ele faleceu neste sábado, 17, após sofrer um afogamento em uma cachoeira em Jaraguá do Sul, região Norte de SC.

Luis Gustavo morava no bairro Bateas e estudava na escola Feliciano Pires. A unidade divulgou uma nota de pesar pelo falecimento do aluno.

“É com enorme pesar que transmitimos essa triste notícia. Neste momento faltam palavras. Nos solidarizamos com a dor da família e esperamos em Deus o consolo para todos. Que o nosso querido aluno Luis Gustavo já esteja nos braços do Pai Celestial. Vive eternamente em nossos corações”, escreveu a escola Feliciano Pires.

Em setembro de 2024, o adolescente participou de um retiro católico. O 3º Retiro de Jovens com Carlo, em alusão a São Carlo Acutis, reconhecido recentemente como santo pela Igreja Católica, aconteceu em Botuverá.

“Nunca esqueceremos de você. Que Deus te receba de braços abertos. Te amamos”, escreveu o grupo Marrom, no qual Luis Gustavo fez parte, nas redes sociais.

Outros familiares e amigos se despediram do adolescente pelas redes. Confira algumas mensagens:

“Descanse em paz. Nunca vou esquecer do que fizemos juntos, amigo”.

“Que Deus te receba de braços abertos, primo. Com certeza está em um lugar melhor que aqui”.

“Nosso eterno Gustavo. Sempre vamos lembrar dos seus sorrisos”.

Acidente em cachoeira

Segundo o portal de notícias OCP News, Luis Gustavo tomava banho de cachoeira com um grupo de pessoas quando se afogou.

Os bombeiros foram acionados e localizaram o corpo do jovem a 3 metros de profundidade.

O acidente aconteceu na localidade do Manso, no bairro Santa Luzia (Jaraguá do Sul).