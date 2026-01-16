Identificada adolescente de 15 anos encontrada morta em kitnet de Tijucas

Foto: Arquivo Pessoal

Emily Vitória Dutra dos Santos é a adolescente de 15 anos que foi encontrada morta dentro de uma kitnet no bairro Praça, em Tijucas, na quinta-feira, 15. O namorado dela, de 27 anos, é suspeito do crime.

A Polícia Civil encontrou maconha e cocaína dentro da casa. O homem foi preso em flagrante pela Polícia Civil. A corporação aguarda a conclusão dos laudos periciais para identificar a causa da morte.

A jovem foi sepultada no cemitério municipal de Tijucas. O suspeito já possuía passagens policiais por furto e tráfico de drogas. Na delegacia, foi lavrado o auto de prisão em flagrante pelos crimes de feminicídio e tráfico de drogas.

Ele foi encaminhado ao Presídio de Tijucas, onde permanece à disposição do Judiciário.