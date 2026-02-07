Foto: Arquivo Pessoal

O jornal O Município apurou e identificou o homem encontrado morto dentro de um carro no bairro Guarani, em Brusque, como Bruno Fernando de Paula, de 32 anos. Ele era natural de Londrina (PR) e deixa a esposa e dois filhos.

Bruno residia no bairro e trabalhava como tecelão em Guabiruba. A Polícia Civil registrou o caso como morte natural, pois não havia indícios de violência.

No momento, exames estão sendo realizados para determinar a causa da morte.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 19h45. O veículo estava estacionado na rua Orides Schwartz.

*Colaboração: Otávio Timm