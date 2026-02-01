Lenda do motocross brasileiro, Chumbinho Becker morre em acidente no Oeste de SC

Chumbinho Becker em 2025, em competição em Carlos Barbosa (RS) | Foto: Arquivo pessoal

O ex-piloto Milton Becker, o Chumbinho, lenda do motocross brasileiro, morreu no final da tarde deste sábado, 31, em um acidente em Campo Erê, no Oeste de Santa Catarina. O multicampeão da modalidade tinha 56 anos.

O acidente aconteceu na rodovia Ulisses Viganó (SC-305), entre São Lourenço do Oeste e Campo Erê. Segundo a polícia rodoviária estadual, Chumbinho faleceu no local.

Ele conduzia uma moto em um trecho da pista que estava em revitalização, com alguns buracos e brita. Segundo a polícia, houve "saída de pista seguida de tombamento".

CBM lamenta morte

A Confederação Brasileira de Motociclismo (CBM) lamentou a morte de Chumbinho por meio de uma nota. A entidade definiu ele como “um dos maiores ícones do esporte sobre duas rodas no Brasil”. Leia o documento completo:

É com profundo pesar que a Confederação Brasileira de Motociclismo (CBM) comunica o falecimento de Milton "Chumbinho" Becker, um dos maiores ícones da história do esporte sobre duas rodas no Brasil.

Chumbinho foi um piloto extraordinário, cuja trajetória se confunde com a própria evolução do motocross nacional. Dono de um currículo repleto de títulos brasileiros e internacionais, ele se destacou não apenas pela velocidade, mas pela longevidade e pelo profissionalismo que serviram de exemplo para diversas gerações de atletas.

Sua partida deixa um vazio imenso nas pistas. Chumbinho será lembrado para sempre como um competidor incansável e um embaixador do motociclismo, cujo legado continuará a inspirar todos que buscam a excelência no esporte.

Neste momento de luto, a CBM presta suas condolências e solidariedade aos familiares, amigos e admiradores por esta perda irreparável.

Confederação Brasileira de Motociclismo (CBM)