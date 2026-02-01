Lenda do motocross brasileiro, Chumbinho Becker morre em acidente no Oeste de SC
Multicampeão sofreu acidente em rodovia em Campo Erê
O ex-piloto Milton Becker, o Chumbinho, lenda do motocross brasileiro, morreu no final da tarde deste sábado, 31, em um acidente em Campo Erê, no Oeste de Santa Catarina. O multicampeão da modalidade tinha 56 anos.
O acidente aconteceu na rodovia Ulisses Viganó (SC-305), entre São Lourenço do Oeste e Campo Erê. Segundo a polícia rodoviária estadual, Chumbinho faleceu no local.
Ele conduzia uma moto em um trecho da pista que estava em revitalização, com alguns buracos e brita. Segundo a polícia, houve "saída de pista seguida de tombamento".
CBM lamenta morte
A Confederação Brasileira de Motociclismo (CBM) lamentou a morte de Chumbinho por meio de uma nota. A entidade definiu ele como “um dos maiores ícones do esporte sobre duas rodas no Brasil”. Leia o documento completo:
É com profundo pesar que a Confederação Brasileira de Motociclismo (CBM) comunica o falecimento de Milton "Chumbinho" Becker, um dos maiores ícones da história do esporte sobre duas rodas no Brasil.
Chumbinho foi um piloto extraordinário, cuja trajetória se confunde com a própria evolução do motocross nacional. Dono de um currículo repleto de títulos brasileiros e internacionais, ele se destacou não apenas pela velocidade, mas pela longevidade e pelo profissionalismo que serviram de exemplo para diversas gerações de atletas.
Sua partida deixa um vazio imenso nas pistas. Chumbinho será lembrado para sempre como um competidor incansável e um embaixador do motociclismo, cujo legado continuará a inspirar todos que buscam a excelência no esporte.
Neste momento de luto, a CBM presta suas condolências e solidariedade aos familiares, amigos e admiradores por esta perda irreparável.
Confederação Brasileira de Motociclismo (CBM)