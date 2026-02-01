Ir para o conteúdo

Lenda do motocross brasileiro, Chumbinho Becker morre em acidente no Oeste de SC

Multicampeão sofreu acidente em rodovia em Campo Erê

Thiago Facchini
Chumbinho Becker em 2025, em competição em Carlos Barbosa (RS) | Foto: Arquivo pessoal

O ex-piloto Milton Becker, o Chumbinho, lenda do motocross brasileiro, morreu no final da tarde deste sábado, 31, em um acidente em Campo Erê, no Oeste de Santa Catarina. O multicampeão da modalidade tinha 56 anos.

O acidente aconteceu na rodovia Ulisses Viganó (SC-305), entre São Lourenço do Oeste e Campo Erê. Segundo a polícia rodoviária estadual, Chumbinho faleceu no local.

Ele conduzia uma moto em um trecho da pista que estava em revitalização, com alguns buracos e brita. Segundo a polícia, houve "saída de pista seguida de tombamento".

CBM lamenta morte

A Confederação Brasileira de Motociclismo (CBM) lamentou a morte de Chumbinho por meio de uma nota. A entidade definiu ele como “um dos maiores ícones do esporte sobre duas rodas no Brasil”. Leia o documento completo:

É com profundo pesar que a Confederação Brasileira de Motociclismo (CBM) comunica o falecimento de Milton "Chumbinho" Becker, um dos maiores ícones da história do esporte sobre duas rodas no Brasil.

Chumbinho foi um piloto extraordinário, cuja trajetória se confunde com a própria evolução do motocross nacional. Dono de um currículo repleto de títulos brasileiros e internacionais, ele se destacou não apenas pela velocidade, mas pela longevidade e pelo profissionalismo que serviram de exemplo para diversas gerações de atletas.

Sua partida deixa um vazio imenso nas pistas. Chumbinho será lembrado para sempre como um competidor incansável e um embaixador do motociclismo, cujo legado continuará a inspirar todos que buscam a excelência no esporte.

Neste momento de luto, a CBM presta suas condolências e solidariedade aos familiares, amigos e admiradores por esta perda irreparável.

Confederação Brasileira de Motociclismo (CBM)