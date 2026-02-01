“Meu conselheiro”: ex-prefeito Ari Vequi se despede do pastor Gilmar Doerner

Gilmar Doerner (esq.) e Ari Vequi (dir.) | Foto: Divulgação

O ex-prefeito Ari Vequi lamentou o falecimento de seu vice, o pastor Gilmar Doerner, ocorrido neste domingo, 1º. Ele tinha 68 anos. Ari definiu o amigo e ex-vice como “um conselheiro”.

Gilmar foi vice-prefeito de Brusque entre 2021 e 2023, ao lado de Ari, que chefiava o Executivo na época, parte do mandato pelo Democracia Cristã (DC) e outra parte pelo Republicanos.

“É uma grande perda para mim e para a nossa cidade. Foi meu vice, meu conselheiro, um homem de fé e um pai de família exemplar. Ele procurava sempre ajudar as pessoas. Sempre demonstrou um lado humano”, descreve Ari.

Gilmar e Ari tiveram seus mandatos cassados em maio de 2023 pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O ex-prefeito lembra que, mesmo naquele momento difícil, Gilmar buscava o otimismo e valorizava a vida, lembrando sempre que Deus estava no comando.

“Uma vez, ele me disse algo que me marcou. Disse que as religiões nos unem em 90%, e que talvez apenas 10% eram diferenças. Ele falou isso em uma reunião que tivemos com um padre. O pastor Gilmar sempre pregou a união”, relembra.

Informações sobre velório e sepultamento do ex-vice-prefeito ainda não foram divulgadas. A causa da morte também não havia sido informada até o fechamento da matéria.