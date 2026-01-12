Ir para o conteúdo

Morre o Cavilha Flamenguista, conhecido morador do bairro Dom Joaquim

Cavilha falece aos 55 anos

Thiago Facchini
Foto: Divulgação

Vilson Cavilha (55), conhecido como Cavilha Flamenguista, faleceu no domingo, 11. Morador do bairro Dom Joaquim, ele era conhecido em Brusque.

O falecimento ocorreu em sua residência. Cavilha deixa quatro filhos e cinco netos.

O sepultamento será no Parque da Saudade, às 17h desta segunda-feira, 12.

Pelas redes sociais, os filhos de Cavilha lamentaram a morte do pai. Um dos filhos escreveu que ele completaria 56 anos nesta segunda.