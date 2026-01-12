Morre o Cavilha Flamenguista, conhecido morador do bairro Dom Joaquim
Cavilha falece aos 55 anos
Vilson Cavilha (55), conhecido como Cavilha Flamenguista, faleceu no domingo, 11. Morador do bairro Dom Joaquim, ele era conhecido em Brusque.
O falecimento ocorreu em sua residência. Cavilha deixa quatro filhos e cinco netos.
O sepultamento será no Parque da Saudade, às 17h desta segunda-feira, 12.
Pelas redes sociais, os filhos de Cavilha lamentaram a morte do pai. Um dos filhos escreveu que ele completaria 56 anos nesta segunda.