Obituário de Brusque, Guabiruba e Botuverá: falecimentos de hoje e dos últimos dias (12 a 13/01)
Registramos, com pesar, os falecimentos de:
Lauro da Silva Dias, 52
13/01: faleceu na residência. Sepultamento será no cemitério Parque da Saudade, às 17h desta terça-feira, 13. Deixa familiares e amigos enlutados.
Maria de Lourdes Motta, 83
13/01: faleceu no Hospital Imaculada Conceição. Residia no Espraiado, em Nova Trento. Sepultamento nesta quarta-feira, 14, no cemitério municipal de Nova Trento, às 10h. Era viúva. Deixa sete filhos vivos (um em memória), 21 netos, 10 bisnetos, além de familiares e amigos enlutados.
Altamiro de Souza, 71
12/01: faleceu no Hospital Azambuja. Residia no Nova Brasília. Sepultamento nesta terça-feira, 13, no cemitério Santa Terezinha, às 16h. Deixa esposa, três filhos, quatro netos, um bisneto, familiares e amigos enlutados.
Joelma da Silva, 42
12/01: faleceu no Hospital Azambuja. Residia no Limeira. Sepultada no cemitério Parque da Saudade. Casada. Deixa esposo, cinco filhos, além de familiares e amigos enlutados.
Vilson Cavilha, 55
11/01: faleceu na residência. Residia no Dom Joaquim. Sepultado no cemitério Parque da Saudade. Deixa quatro filhos e cinco netos enlutados.
Valmor Melim, 63
10/01: faleceu no Hospital Marieta, em Itajaí. Residia no Cerâmica Reis. Sepultado no cemitério Parque da Saudade. Solteiro, deixa dois filhos e um neto enlutados.
Zita Eleni Ramos Dias, 87
10/01: faleceu no Hospital Azambuja. Residia no Santa Terezinha. Sepultada no cemitério Santa Terezinha. Viúva, deixa seis filhos, sendo dois in memoriam, 15 netos e 15 bisnetos enlutados.
Rosalina Machado Ristow, 75
09/01: faleceu no Hospital Azambuja. Residia no Nova Brasília. Sepultada no cemitério Santa Terezinha. Deixa três filhos e dois netos enlutados.
Darci Battisti Archer, 84
09/01: faleceu em uma casa de repouso. Sepultada no cemitério Parque da Saudade. Deixa familiares e amigos enlutados enlutados.