Obituário de Brusque, Guabiruba e Botuverá: falecimentos de hoje e dos últimos dias (17 a 23/01)

Registramos, com pesar, os falecimentos de:

Marlete de Souza, 70

20/01: faleceu no Lar de Idosos Vó Adele. Sepultamento ocorrerá no cemitério do Águas Claras, às 17h desta terça-feira, 20. Solteira. Não deixa filhos.

Sergio Carlos Ristow, 61

18/01: faleceu no Hospital Unimed Litoral. Residia no São Luiz, em Brusque. Sepultamento ocorreu no cemitério Parque da Saudade, às 17h de domingo, 18. Deixa esposa, quatro filhos, cinco netos e demais familiares e amigos enlutados.

Luis Gustavo Bononomi, 17

17/01: faleceu em uma cachoeira. Residia no Bateas, em Brusque. Sepultamento ocorreu no cemitério Parque da Saudade, às 16h de domingo, 18. Solteiro. Deixa pais, dois irmãos, avós e demais familiares e amigos enlutados.

Osni Kohler, 60

17/01: faleceu no Hospital Perpétuo Socorro. Residia no Lageado Baixo, em Guabiruba. Sepultamento ocorreu no Cemitério Municipal de Guabiruba, às 15h de domingo, 18. Deixa esposa, dois filhos, quatro netos e demais familiares e amigos enlutados.