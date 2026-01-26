Obituário de Brusque, Guabiruba e Botuverá: falecimentos de hoje e dos últimos dias (22 a 30/01)

Registramos, com pesar, os falecimentos de:

Natália Machado, 75

25/01: faleceu na residência no bairro Guarani. Sepultamento ocorreu no cemitério do Guarani, às 11h desta segunda-feira, 26. Viúva. Deixa familiares e amigos enlutados.

Vilson Salviti, 70

25/01: faleceu no Afetividade Lar de Idosos, em Blumenau. Sepultamento ocorreu no cemitério Parque da Saudade, às 10h desta segunda-feira, 26. Solteiro. Deixa familiares e amigos enlutados.

Monica Luiza Vozz Batschauer, 53

24/01: faleceu na residência no Lageado Baixo, em Guabiruba. Sepultamento ocorreu no cemitério Lageado Baixo, às 16h de domingo, 25. Viúva. Deixa dois filhos, cinco netos e demais familiares e amigos enlutados.

Ervino Dalmir Jansen, 66

24/01: faleceu no Hospital Marieta. Residia no bairro Bateas. Sepultamento ocorreu no crematório Memorial Brusque, às 22h de sábado, 24. Deixa esposa, dois filhos, uma neta e demais familiares e amigos enlutados.

Guiomar Zimermann, 81

22/01: faleceu no Hospital Azambuja. Residia no bairro Santa Rita. Sepultamento ocorreu no cemitério Parque da Saudade, às 9h de sábado, 24. Viúva. Deixa quatro filhos, três netos e demais familiares e amigos enlutados.