Obituário de Brusque, Guabiruba e Botuverá: falecimentos de hoje e dos últimos dias (22 a 30/01)
Registramos, com pesar, os falecimentos de:
Natália Machado, 75
25/01: faleceu na residência no bairro Guarani. Sepultamento ocorreu no cemitério do Guarani, às 11h desta segunda-feira, 26. Viúva. Deixa familiares e amigos enlutados.
Vilson Salviti, 70
25/01: faleceu no Afetividade Lar de Idosos, em Blumenau. Sepultamento ocorreu no cemitério Parque da Saudade, às 10h desta segunda-feira, 26. Solteiro. Deixa familiares e amigos enlutados.
Monica Luiza Vozz Batschauer, 53
24/01: faleceu na residência no Lageado Baixo, em Guabiruba. Sepultamento ocorreu no cemitério Lageado Baixo, às 16h de domingo, 25. Viúva. Deixa dois filhos, cinco netos e demais familiares e amigos enlutados.
Ervino Dalmir Jansen, 66
24/01: faleceu no Hospital Marieta. Residia no bairro Bateas. Sepultamento ocorreu no crematório Memorial Brusque, às 22h de sábado, 24. Deixa esposa, dois filhos, uma neta e demais familiares e amigos enlutados.
Guiomar Zimermann, 81
22/01: faleceu no Hospital Azambuja. Residia no bairro Santa Rita. Sepultamento ocorreu no cemitério Parque da Saudade, às 9h de sábado, 24. Viúva. Deixa quatro filhos, três netos e demais familiares e amigos enlutados.