Obituário de Brusque, Guabiruba e Botuverá: falecimentos de hoje e dos últimos dias (30/01 a 06/02)

Registramos, com pesar, os falecimentos de:

Gilmar Doerner, 68

01/02: faleceu no Hospital Azambuja. Sepultamento ocorrerá no cemitério Parque da Saudade, às 17h desta segunda-feira, 2. Deixa esposa, dois filhos, três netos e demais familiares e amigos enlutados.

Dilma de Souza Brick, 93

01/02: faleceu no Hospital Azambuja. Sepultamento ocorreu no cemitério Santa Terezinha, às 10h desta segunda-feira, 2. Deixa seis filhos, oito netos, dois bisnetos, um tataraneto e demais familiares e amigos enlutados.

Valdemar Tabarelli, 68

31/01: faleceu no Hospital Azambuja. Sepultamento ocorreu no cemitério Dom Joaquim, às 16h de domingo, 1º. Deixa esposa, dois filhos (um em memória), um neto e demais familiares e amigos enlutados.

Vilmar Gomes, 69

30/01: faleceu na residência. Sepultamento ocorreu no cemitério Parque da Saudade, às 17h de sábado, 31. Deixa cinco filhos, três netos e demais familiares e amigos enlutados.

Hilário Imhof, 84

30/01: faleceu no Hospital Imigrantes. Sepultamento ocorreu no cemitério Parque da Saudade, às 15h de sábado, 31. Deixa três filhos, um neto e demais familiares e amigos enlutados.

Liborio Miguel Ferreira, 90

30/01: faleceu na residência, no bairro Águas Claras. Sepultamento ocorreu no cemitério Parque da Saudade, às 11h de sábado, 31. Deixa esposa, nove filhos, 18 netos, 19 bisnetos e demais familiares e amigos enlutados.