Obituário de Brusque, Guabiruba e Botuverá: falecimentos dos últimos dias (17 a 23/01)
Registramos, com pesar, os falecimentos de:
Sergio Carlos Ristow, 61
18/01: faleceu no Hospital Unimed Litoral. Residia no São Luiz, em Brusque. Sepultamento ocorreu no cemitério Parque da Saudade, às 17h de domingo, 18. Deixa esposa, quatro filhos, cinco netos e demais familiares e amigos enlutados.
Luis Gustavo Bononomi, 17
17/01: faleceu em uma cachoeira. Residia no Bateas, em Brusque. Sepultamento ocorreu no cemitério Parque da Saudade, às 16h de domingo, 18. Solteiro. Deixa pais, dois irmãos, avós e demais familiares e amigos enlutados.
Osni Kohler, 60
17/01: faleceu no Hospital Perpétuo Socorro. Residia no Lageado Baixo, em Guabiruba. Sepultamento ocorreu no Cemitério Municipal de Guabiruba, às 15h de domingo, 18. Deixa esposa, dois filhos, quatro netos e demais familiares e amigos enlutados.