Pioneira no tratamento de HIV em Brusque morre aos 72 anos

Arquivo pessoal

Iara Maria Gaieski Pinós, de 72 anos, faleceu na madrugada desta quinta-feira, 29, em Florianópolis, em decorrência de sequelas de um AVC.

Médica infectologista, Iara é considerada pioneira no atendimento e na prevenção do HIV e da AIDS em Brusque, tendo iniciado suas colaborações na década de 1980.

"Ela trabalhou incansavelmente", compartilhou a presidente da Rede Feminina de Combate ao Câncer, Dida Mafra.

Iara será velada no crematório Vaticano, em Florianópolis, a partir das 11h desta sexta-feira, 30.