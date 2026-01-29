Pioneira no tratamento de HIV em Brusque morre aos 72 anos
Iara faleceu em decorrência de sequelas de um AVC
Iara Maria Gaieski Pinós, de 72 anos, faleceu na madrugada desta quinta-feira, 29, em Florianópolis, em decorrência de sequelas de um AVC.
Médica infectologista, Iara é considerada pioneira no atendimento e na prevenção do HIV e da AIDS em Brusque, tendo iniciado suas colaborações na década de 1980.
"Ela trabalhou incansavelmente", compartilhou a presidente da Rede Feminina de Combate ao Câncer, Dida Mafra.
Iara será velada no crematório Vaticano, em Florianópolis, a partir das 11h desta sexta-feira, 30.