Policial militar há mais de 20 anos morre após ser atingido por tronco de árvore em SC

O policial militar Hilário Hickmann, de 49 anos, faleceu nesta quarta-feira, 4, após ser atingido pelo tronco de uma árvore que estava cortando, em Corupá, no Norte de Santa Catarina.

Os Bombeiros Voluntários foram acionados por volta das 17h para atender a ocorrência. Familiares relataram que o homem havia saído para cortar uma árvore no sítio e não havia retornado até o momento. Vizinhos saíram para procurá-lo e encontraram o policial debaixo do tronco de uma árvore, já sem sinais vitais.

Natural de Itapiranga, o sargento iniciou a carreira na Polícia Militar em 2002 e atualmente trabalhava em Jaraguá do Sul. Hilário deixa esposa, duas filhas e demais familiares e amigos enlutados.

O velório está sendo realizado realizado no Crematório Memorial da Saudade, em Corupá, nesta quinta-feira, 5, e a cerimônia de despedida está marcada para às 16h.