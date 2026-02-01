Políticos de Brusque lamentam falecimento do ex-vice-prefeito Gilmar Doerner; leia mensagens

Foto: Prefeitura de Brusque/Divulgação

Diversos políticos de Brusque homenagearam o pastor e ex-vice-prefeito Gilmar Doerner. Ele faleceu neste domingo, 1º, aos 68 anos. Gilmar foi vice-prefeito da cidade entre 2021 e 2023. Leia as mensagens:

André Vechi, prefeito, e Deco Batisti, vice-prefeito: “É com profundo pesar que recebemos a notícia do falecimento do nosso amigo e ex-vice-prefeito, pastor Gilmar. Nossas condolências aos familiares e amigos por essa perda irreparável”.

Ari Vequi, ex-prefeito: “É uma grande perda para mim e para a nossa cidade. Foi meu vice, meu conselheiro, um homem de fé e um pai de família exemplar. Ele procurava sempre ajudar as pessoas. Sempre demonstrou um lado humano”.

João Martins, empresário e ex-candidato a prefeito: “Nos despedimos de um homem que fez da sua vida um verdadeiro serviço ao próximo. Seu trabalho não se limitou a palavras, mas se traduziu em ações, acolhimento e cuidado com quem mais precisava”.

Jean Dalmolin, presidente da Câmara: “É com profundo pesar que comunicamos o falecimento do pastor e ex-vice-prefeito Gilmar Doerner. Desejamos força e consolo a todos os familiares e amigos”.

William Molina, ex-secretário de Fazenda: “Meus sentimentos. É com profunda tristeza que recebo a notícia do falecimento do pastor Gilmar, um ser humano extraordinário que foi meu suporte nos dias mais difíceis da minha vida. Hoje, o céu ganha mais uma brilhante estrela, e Deus acolhe um fiel ajudante”.

Paulinho Sestrem, vereador: “Meus sentimentos, que o Senhor conforte o coração da família e amigos nesse momento de luto. Pastor Gilmar, grande líder e um excelente ser humano, homem de Deus”.

Felipe Hort, vereador: “Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. (2Tm 4:7) Que Deus conforte a família e todos os que sentem essa perda”.

Cristofer Nunes, presidente municipal do DC: “Um grande homem de Deus. Está nos braços do Pai agora, desfrutando da recompensa daqueles que são fiéis até o fim”.

Também manifestaram pesar pelo falecimento o ex-prefeito e ex-deputado estadual Bóca Cunha, o presidente municipal do Podemos, Buda Petermann, e outros políticos do município.