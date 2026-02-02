Prefeitura de Brusque lamenta morte do ex-vice-prefeito Gilmar Doerner: “trajetória marcada pelo serviço à comunidade”

Foto: Arquivo pessoal

A Prefeitura de Brusque manifestou pesar pelo falecimento do pastor e ex-vice-prefeito Gilmar Doerner, aos 68 anos, ocorrido neste domingo, 1º. O Executivo divulgou uma nota no mesmo dia do falecimento.

Na mensagem, a prefeitura afirma que Gilmar teve uma “trajetória marcada pelo serviço à comunidade”. Complementa dizendo que, “como vice-prefeito, contribuiu para o desenvolvimento da cidade e para o fortalecimento do diálogo com os diversos setores da sociedade”.

O governo municipal considera ainda que o falecimento do pastor deixa uma espaço vazio na história política e social da cidade.

O velório acontece na Igreja Calvário, no bairro Jardim Maluche, e o sepultamento está marcado para 17h desta segunda-feira, 2, no Cemitério Municipal Parque da Saudade.

Confira a nota completa

Nota de pesar

A Prefeitura de Brusque manifesta o seu mais profundo pesar pelo falecimento do ex-vice-prefeito do município, pastor Gilmar Doerner, ocorrido na manhã deste domingo, 1º de fevereiro, por volta das 11h.

Gilmar Doerner teve uma trajetória marcada pelo serviço à comunidade brusquense, tanto na esfera pública quanto em sua atuação religiosa.

Como vice-prefeito, contribuiu para o desenvolvimento da cidade e para o fortalecimento do diálogo com os diversos setores da sociedade. Sua partida, portanto, deixa uma grande lacuna na história política e social de Brusque.

Neste momento de dor e consternação, o governo municipal se solidariza com familiares, amigos e com a comunidade evangélica, rogando a Deus que conforte o coração de todos.