“Sempre alegre”: família se despede de empresário brusquense que faleceu aos 85 anos

Foto: Arquivo Pessoal

A família de Edmundo Anacleto Becker se despediu do empresário brusquense, que faleceu aos 85 anos nesta quinta-feira, 5. A filha, Rubiamara Cunha, conta que o pai era “super comunicativo e adorava fazer amigos”.

Ela relata que Edmundo iniciou a carreira como professor de Educação Física e, posteriormente, tornou-se empresário. Muna, como era conhecido entre os amigos, foi fundador da Becker Distribuidora de Materiais de Construção, empresa atuante há 50 anos no mercado.

“Ele adorava jogar futebol e tinha sua turma no Bandeirantes. Estava sempre pensando muito no próximo”, diz.

A reportagem também ouviu Michel Belli, genro de Edmundo há 18 anos. Segundo ele, Muna “cuidava muito bem da família e era muito trabalhador”.

“Sempre alegre e de bem com a vida, nunca reclamou de nada. Era uma pessoa muito carinhosa”, conta.

Nas redes sociais, outros familiares também prestaram homenagens a Edmundo. “Descanse em paz, meu vôzinho lindo. Você cumpriu sua missão aqui na Terra e nos deixou hoje para ir morar com os amigos”, postou a neta Anna Júlia Becker.

Outra neta também se manifestou. “Minhas lembranças suas sempre vão carregar muito carinho e muito amor. O céu está em festa e te esperando”, escreveu Anna Clara Becker.

Muna enfrentava um câncer e deixa cinco filhos, dez netos e dois bisnetos. Ele será sepultado no cemitério Parque da Saudade, às 10h desta sexta-feira, 6.