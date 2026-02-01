Velório do pastor Gilmar acontece na Igreja Calvário

Foto: Divulgação

O velório do pastor e ex-vice-prefeito de Brusque, Gilmar Doerner, acontece na Igreja Calvário, no bairro Jardim Maluche, a partir das 19h30 deste domingo, 1º. Ele faleceu aos 68 anos.

Nesta segunda-feira, 2, às 16h, haverá o culto de despedida, também na Igreja Calvário.

O sepultamento acontecerá às 17h, no Cemitério Municipal Parque da Saudade.

A Igreja Calvário, instituição onde Gilmar atuava como pastor, sugere a doação de um sacolão, ao invés de uma coroa de flores. A Calvário entende que esta é uma forma de homenagem que reflete à essência do pastor.

Em razão do velório de Gilmar, não haverá culto na sede da Igreja Calvário e nas congregações neste domingo.