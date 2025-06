Obra da nova Beira Rio deve ser entregue dentro do prazo e receberá quinto lote

A obra de ampliação da Beira Rio, em Brusque, caminha dentro do prazo e será incluído mais um lote para construção, segundo o secretário de Infraestrutura, Deco Batisti. Os trabalhos dos lotes 1 e 2 serão entregues até novembro, dentro da previsão contratual.

Haverá dificuldade, porém, de inaugurar os primeiros trechos da nova avenida no dia 4 de agosto, aniversário de Brusque, que é o desejo do governo municipal. Deco afirma que houve um problema na região da Beira Rio no bairro Jardim Maluche, perto da rua Francisco Sassi, que demandará esforços não previstos para solucioná-lo.

“Nós alargamos o rio naquela região, mas há um problema com uma rocha, que iremos resolver. Além disso, é uma região em que o rio é fundo, então está sendo colocado muito material, mais que o esperado”, explica o secretário e vice-prefeito.

A inauguração em 4 de agosto não está descartada, apesar da baixa possibilidade. Deco trabalha agora com a intenção de inaugurar os lotes 1 e 2 até o final de agosto, mas reforça que está dentro do prazo contratual de novembro.

Lotes 1, 2 e 3

Todo o lote 1 já está pavimentado, com exceção do trecho perto da rua Francisco Sassi. Após a liberação da primeira parte, que será junta com o lote 2 — incluindo a nova ponte Rio Branco-Jardim Maluche —, a prefeitura deve interditar a ponte José Germano Schaefer, popular ponte do Pilolo, no Rio Branco, para obras.

O lote 3, trecho entre a ponte do Pilolo e a ponte Alois Pettermann, no bairro Dom Joaquim, passa por alteração no projeto. Para não prejudicar a vazão do rio Itajaí-Mirim, a ponte Alois deve ser alargada por mais 30 metros.

Neste momento, a prefeitura estuda se será executado um acesso por baixo da ponte Alois após o alargamento ou se a avenida terminará com uma rótula na parte de cima da ponte, próximo à entrada da estrutura.

Deco afirma que a expectativa do governo municipal é iniciar o processo licitatório do lote 3 no final de junho ou na primeira quinzena de julho.

Os lotes 1 e 2 são executados pelo consórcio Pacopedra/Freedom/Augusto, enquanto as empresas responsáveis pelo lote 3 e os demais serão definidas em novos processos licitatórios.

Novidade do lote 5

O lote 4 não tem início previsto. Trata-se de um pequeno trecho que foi incluído no projeto da nova Beira Rio durante o andamento da obra. O início será pela margem esquerda da nova ponte Rio Branco-Jardim Maluche e seguirá até a rua Orides Schwartz, no bairro Guarani.

“Por enquanto, o lote 4 não será executado. Vamos entrar com o projeto do lote 5 antes, de onde parou a margem esquerda na ponte da Bilu até a Estrada da Fazenda. São aproximadamente 6 quilômetros. O lote 5 será executado antes do lote 4”, diz o secretário.

O lote 5 é uma novidade. O objetivo é seguir com a ampliação da margem esquerda da parte baixa da Beira Rio (perto da Unifebe) para que a região acompanhe o desenvolvimento da parte alta (sentido Dom Joaquim).

A intenção do governo, conforme Deco, é entregar o projeto do lote 5 e captar recursos até o final deste ano. Em 2026, a prefeitura planeja executar a continuidade da parte baixa.

