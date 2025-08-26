Obra da nova sede da Polícia Militar de Brusque é licitada em mais de R$ 4 milhões

A construção da nova sede da Polícia Militar de Brusque foi licitada em cerca de R$ 4,7 milhões. O assunto foi pauta de uma reunião entre a Associação Empresarial de Brusque, Guabiruba e Botuverá (Acibr) e o comandante do 18º Batalhão da PM, tenente-coronel Pedro Machado Júnior, realizada na segunda-feira, 25. A estrutura deve ficar no mesmo terreno onde funciona atualmente o batalhão.

O encontro foi conduzido pelo presidente da Acibr, Marlon Sassi, e contou com a presença dos cadetes Fabrício Mauri Jordão, Mônica Sudati Pavanelo, Pedro Izolan Fagundes e Rafael Alexandre Longaretti.

“No ano passado, ao lado dos diretores Alexandre Zen e Halisson Habitzreuter, estive no Comando-Geral da PM-SC, em Florianópolis, cobrando mais efetivo para Brusque. Na ocasião, também citei a estrutura atual do batalhão, que ocupa o prédio de uma antiga escola, bastante deficiente para comportar as necessidades dos policiais militares da nossa região. Fomos informados de que já existem projetos prontos e aprovados para novas instalações da PM no Estado, conforme o número de habitantes de cada município. Hoje, apresentamos essa possibilidade aos diretores da Acibr e traçamos estratégias para buscar os recursos necessários para que a obra aconteça”, afirmou Sassi.

Entre as medidas aprovadas estão a análise da planta, o envolvimento de deputados estaduais e novas visitas ao Comando-Geral da PM em Florianópolis.

“A união da classe empresarial, do poder público e da segurança pública sempre traz grandes resultados para Brusque. Somos a terceira cidade catarinense com melhores índices de segurança e também lideramos esse ranking no Brasil. Caminhar juntos significa reconhecer as necessidades e trabalhar para que o melhor aconteça”, acrescentou o presidente da Acibr.

Parceria firmada

O comandante Pedro relembrou que a atual sede da Polícia Militar, na rua Dorval Luz, no bairro Santa Terezinha, foi construída por volta de 1960 para abrigar uma escola, antes da doação feita à PM em 1992. Por isso, o prédio apresenta problemas estruturais.

“Temos interesse em construir a nova sede neste mesmo terreno, com abertura para a rodovia Antônio Heil. Brusque é uma cidade pujante, com economia e desenvolvimento. Por isso, merece que a Polícia Militar tenha um prédio à altura da corporação. Hoje, apresentamos o projeto e os valores para fomentar parcerias com o empresariado local e demais entidades”, destacou o tenente-coronel Pedro Machado Júnior.

Para ele, a receptividade da Acibr foi bastante positiva. “Foram muitas as ideias e os caminhos para buscar esse valor. Saio daqui com a certeza de que não faltarão esforços para alcançar este objetivo. É sempre uma felicidade estar ao lado da classe empresarial, sobretudo pelo reconhecimento de que investir em segurança pública é um valor que retorna à comunidade por meio do desenvolvimento econômico”, finalizou.

Leia também:

1. VÍDEO – Ciclista fica ferida após acidente com carro no Bateas, em Brusque

2. Restaurante Panelaço celebra 10 anos de história e sucesso em Brusque

3. Chuvas e o rio Itajaí-Mirim: Brusque observada em imagens e dados

4. Em busca de emprego? confira as quase 400 vagas disponíveis em Brusque

5. VÍDEO – Adolescente é flagrado pichando estátua da liberdade da Havan e equipe o faz apagar pichação no RS



Assista agora mesmo!

Quem foram e como atuavam os primeiros médicos a atender as famílias de Guabiruba:

