Obra da nova UBS do Centro de Brusque sofre ajustes mas mantém prazo final de entrega

Iniciada em junho, a obra da Unidade Básica de Saúde (UBS) do Centro de Brusque segue dentro do prazo estimado. A construção está localizada no Loteamento Schaeffer, na esquina entre as ruas Otto Schaeffer e Orlando José Schaeffer.
O prazo final de entrega é agosto de 2026, porém, devido ao longo período de chuvas registrado em setembro, alguns ajustes podem ser realizados no cronograma.
Atualmente, a construção encontra-se na fase de caixaria, etapa em que são colocadas as estruturas de madeira ou metal utilizadas para moldar o concreto ainda fresco, e na montagem das armaduras das vigas baldrames e de travamento, que compõem a fundação e têm a função de distribuir as cargas da estrutura e garantir estabilidade.
A concretagem da base do muro de contenção já foi concluída, e o próximo passo será a concretagem das vigas baldrames e de travamento.
A Itaquá Construções, empresa vencedora da licitação, é a responsável pela execução da obra, e conta com uma média de oito colaboradores trabalham no local nesta fase dos serviços.
Parte dos recursos para a construção da UBS vem do governo federal, por meio do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). O investimento total é de aproximadamente R$ 4,5 milhões, sendo R$ 2,7 milhões provenientes do governo federal e R$ 1,6 milhão de contrapartida da Prefeitura de Brusque.
A nova unidade está sendo construída em uma área total de 2.120 metros quadrados, dos quais cerca de 750 metros quadrados serão de área edificada. O restante do terreno será nivelado e destinado a estacionamento e áreas de circulação para os usuários.
