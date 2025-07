Obra da nova UBS do Centro, em Brusque, é paralisada; entenda motivo

A obra de construção da nova Unidade Básica de Saúde (UBS) do Centro foi paralisada para uma adequação de projeto. A medida foi publicada no Diário Oficial dos Municípios (DOM) e informa a interrupção dos trabalhos na segunda-feira, 14.

A fiscal da obra, Taiuane Bonomini Bianchini, assina o documento. Oficialmente, consta como justificativa uma “incompatibilidade de projetos recebidos do governo federal em relação às condicionantes do local”.

De acordo com o secretário de Infraestrutura e vice-prefeito de Brusque, Deco Batisti, são duas mudanças que envolvem o projeto na prática.

Antes, as estacas de sustentação da UBS seriam cravadas batidas. A tendência é que, agora, com a alteração, sejam instaladas estacas por hélice. A intenção, conforme Deco, é não gerar vibrações nas residências do entorno.

Além disso, seria realizado um aterro antes de levantar a estrutura. A mudança deixa de lado a realização do aterro para construir a UBS suspensa. O secretário e vice-prefeito diz que a medida vai garantir boa ventilação do posto de saúde.

“O objetivo é melhorar a obra e não gerar impactos nas residências da região. Melhorar a construção no momento da execução é normal, seja em obra pública ou privada”, afirma Deco.

A tendência é que a paralisação dure em torno de 15 dias, período para elaboração da adequação no projeto. No Diário Oficial consta que se trata de uma interrupção por ordem técnica, e não insuficiência financeira.

Detalhes da obra

A construção da nova UBS do Centro ocorre em área no loteamento Schaeffer. A obra é executada pela Itaquá Construções, que venceu o processo licitatório. O posto de saúde foi contemplado no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), do governo federal.

Parte dos recursos para construção partem da União, enquanto a Prefeitura de Brusque entra com verbas como contrapartida. O prazo de conclusão dos trabalhos é 4 de junho de 2026.

