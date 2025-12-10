Obra da terceira faixa na rodovia que liga Brusque a São João Batista deve iniciar em 2026

A declaração do secretário de Estado da Infraestrutura, Jerry Comper, durante a posse da nova diretoria da Acibr, em novembro, ao indicar que a obra da terceira faixa da rodovia Gentil Battisti Archer (SC-108), que liga São João Batista a Brusque, estaria perto de começar, gerou expectativa entre lideranças locais.

No entanto, a Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade (SIE), questionada pela pela reportagem de O Município, informou que os trabalhos só devem iniciar no primeiro semestre de 2026.

Em nota, a pasta explicou que, com a proximidade do fim do ano e a chegada da temporada de verão, a orientação é evitar o início de novas frentes de obra que possam prejudicar o tráfego no estado.

O foco, segundo a secretaria, é manter as rodovias em condições adequadas para o período de maior movimento. “Isso não quer dizer que o tema não tenha importância, pelo contrário, é um projeto de prioridade e que segue no nosso radar”, afirma o governo, na mesma nota.

Novela antiga

A melhoria da SC-108 para o tráfego de caminhões é uma reivindicação antiga. Em julho de 2014, O Município publicou uma reportagem sobre as condições da rodovia.

Na época, o então secretário de Desenvolvimento Regional, Jones Bosio, afirmou que não havia projeto nem recursos para executar a intervenção, que previa a implantação de uma terceira pista em trechos entre Brusque e Nova Trento.

A proposta chegou a ser incluída na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) do governo estadual para 2015, mas permaneceu apenas como promessa. No ano seguinte, novamente, a mesma obra apareceu na LDO de 2016, sem avanços concretos.

Em 2016, o trecho entre Brusque e São João Batista entrou no Orçamento Regionalizado da Assembleia Legislativa. Mesmo assim, a terceira pista acabou fora da Lei Orçamentária Anual (LOA) estadual para 2017, interrompendo mais uma vez a expectativa de início das obras. De lá para cá, a ‘novela’ não apresentou nenhum ‘capítulo’ importante.

Agora, para 2026, o projeto volta à pauta e, ao menos desta vez, a previsão é de que finalmente saia do papel.

Assista agora mesmo!

Saiba quais foram as primeiras serrarias de Guabiruba:

