Obra do lote 2 da Beira Rio de Brusque chega à reta final e tem nova previsão de entrega

O lote 2 da Beira Rio de Brusque, que compreende o trecho da empresa Irmãos Hort, no bairro Rio Branco, até a ponte do Pilolo, deve ser entregue em janeiro de 2026. A obra está em fase final, restando serviços de pavimentação, iluminação e acabamentos em geral.

O andamento dos serviços foi atualizado ao jornal O Município pelo secretário de Infraestrutura Estratégia (SIE), Lucas Fachi.

O prazo inicial de entrega era novembro deste ano, porém as chuvas registradas durante a execução e uma alteração no projeto das alças de acesso à ponte do Pilolo causaram o atraso. A obra compreende cerca de 2,4 quilômetros de vias pavimentadas e tem investimento superior a R$ 32 milhões.

Lote 3

Já o lote 3, que abrange o trecho entre a ponte do Pilolo e o cruzamento da rua João Bianchini com a avenida Maximiliano Furbringer, está em fase de análise do edital de licitação. Fachi explica que o documento deve ser publicado até o fim deste ano.

Além disso, afirma que o processo de licitação será feito na modalidade internacional pelo Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do Prata (Fonplata).

Está previsto que as obras comecem entre março e abril de 2026, período posterior aos prazos legais da licitação e às férias coletivas do governo. A obra possui investimento superior a R$ 64 milhões e prazo de dois anos para ser concluída.

