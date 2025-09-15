Obra do novo trevo da rodovia Antônio Heil chega a 85% de execução, diz governo de SC

A obra do novo trevo da rodovia Antônio Heil (SC-486), entre Brusque e Itajaí, chegou, na semana passada, a 85% de execução. A informação é do governo de Santa Catarina.

O projeto contempla a construção de dois viadutos, uma nova ponte sobre o rio Canhanduba II e oito alças de acesso, quatro internas e quatro externas.

Todas as alças estão concluídas. Porém, somente as alças externas estão operando, enquanto as internas aguardam a liberação dos viadutos.

“Foi encontrado ali a solução do EPS, que chamam de isopor. É um material leve e que resolve o problema da instabilidade do solo. Falando o português claro: ali é um banhado”, diz o secretário de Infraestrutura e Mobilidade do estado, Jerry Comper.

