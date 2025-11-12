Obra do novo trevo da rodovia Antônio Heil chega à reta final com 90% concluída

Com 90% dos serviços executados, a obra da interseção entre a rodovia Antônio Heil e a BR-101, em Itajaí, entra na reta final. O projeto faz parte do Programa Estrada Boa, do governo de Santa Catarina.

A intervenção contempla a construção de dois viadutos, uma nova ponte sobre o rio Canhanduba II e oito alças de acesso, infraestrutura que vai transformar a conexão entre a rodovia federal e a estadual.

As alças externas já estão concluídas e com o tráfego liberado. As alças internas também estão finalizadas, aguardando apenas a conclusão dos viadutos para integração completa ao sistema viário.

A Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade (SIE) também iniciou o trabalho de melhoria do pavimento em todo o trecho da SC-486 entre Brusque e Itajaí, que está recebendo nova camada asfáltica. O serviço será executado ao longo dos 23 quilômetros da rodovia.

Dois viadutos

Os viadutos estão em fase final de execução: o da marginal direita passa pelos acabamentos estruturais, enquanto o da marginal esquerda avança para a instalação das barreiras New Jersey e a execução das obras complementares.

A ponte sobre o rio Canhanduba II também está nas etapas finais de acabamento, aproximando a entrega de uma das ligações mais estratégicas da região.

Com investimento de R$ 60,4 milhões, totalmente financiado pelo governo do Estado de Santa Catarina, por meio da Secretaria da Infraestrutura e Mobilidade, a obra integra o Programa Estrada Boa, que destina mais de R$ 5 bilhões à modernização da malha rodoviária catarinense.

Perspectiva

O governo do Estado e a SIE preveem que a interseção seja liberada ainda para a temporada de verão 2025/2026.

“Essa é uma obra estruturante, que vai melhorar muito o trânsito entre Itajaí, Brusque e todo o Vale do Itajaí, especialmente na alta temporada. O governador Jorginho Mello nos pediu total empenho para que ela seja entregue o quanto antes, e estamos trabalhando firmes para liberar o tráfego ainda neste verão”, destaca o secretário de Estado da Infraestrutura e Mobilidade, Jerry Comper.

