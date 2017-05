Obra do PAC do Nova Brasília deverá ser retomada na próxima semana

Paralisada há aproximadamente dez dias, a obra do túnel do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) no bairro Nova Brasília deverá ser retomada na próxima semana. Pelo menos, isso foi o acordado entre a Prefeitura de Brusque e a empresa Catedral – responsável pelo serviço – na segunda-feira, 22.

A obra, que foi interrompida por problemas técnicos e também pela falta de pagamento e de condições adequadas aos trabalhadores, está sendo novamente negociada entre as partes.

Diferentemente do que planejou-se no início, foram encontradas pedras no local da escavação, o que tornou o orçamento mais caro. No entanto, foi feita uma renegociação e levantamento de valores, e legalmente o executivo terá aditivos para dar continuidade ao serviço.

O secretário de Governo e Gestão Estratégica da prefeitura de Brusque, William Molina, diz que foi feito um “levantamento da quantidade de obra que ainda terá para fazer, e que já foi transformado em valores financeiros”, que serão arcados pelo órgão.

Com a garantia de que terão os recursos, a prefeitura exige, então, que a Catedral honre o seu compromisso de oferecer as condições adequadas de trabalho aos funcionários.

“Eles (a empresa) se comprometeram a atender as solicitações e atender integralmente o que o Sindicato da Construção Civil exige, além de manter o andamento da obra em um ritmo adequado”, diz Molina, que destaca que o executivo está preocupado com a situação, pois sabe que os maiores prejudicados são os moradores da comunidade do Nova Brasília.

Já o vice-prefeito de Brusque, Ari Vequi, afirma que é um problema antigo para o município, mas novo para essa administração, e que estão fazendo o possível para resolver a situação.

Por sua vez, o Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil de Brusque (Sintricomb) confirmou que a empresa adequou-se as exigências solicitadas pela entidade, oferecendo melhores condições de trabalho e aumentando o valor destinado para a alimentação dos funcionários.

O engenheiro da empresa Catedral – que está à frente da obra -, Gorge Omar Gonzáles, garante que o problema dos trabalhadores, de fato, foi solucionado, e que o levantamento dos novos valores também foram entregues à prefeitura e que o serviço continuará. Porém, ele não afirmou a data, mas disse que a retomada será nos próximos dias. “Estamos acertando os últimos detalhes, mas a obra precisa ser executada e continuará”.