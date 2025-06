Obra do Samae avança em Brusque com nova tubulação para melhorar abastecimento

O Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae), deu continuidade nesta sexta-feira, 6, à obra de ampliação do sistema de abastecimento de água em Brusque. As escavações foram realizadas na rua General Osório, no bairro Guarani, onde uma nova tubulação será instalada.

Durante a noite de sexta-feira, 6, as equipes iniciaram o preparo do solo para a recuperação asfáltica nos trechos onde a substituição da tubulação já foi concluída. Já na manhã de sábado, 7, teve início a recuperação de uma parte da obra já executada.

Em paralelo, outra equipe seguiu com as escavações e a instalação da nova tubulação, dando continuidade à obra, que ainda está em andamento.

Segundo o diretor-geral de operações do Samae, Ruan Reis, a obra integra um projeto maior de modernização do sistema de abastecimento. “Estamos substituindo uma rede de 250 milímetros por outra de 500 milímetros. Essa nova tubulação vai interligar nossa captação de água até a Estação de Tratamento Central, melhorando o abastecimento e a qualidade da água para a população”, ressalta.

A previsão é de que o trecho da obra seja concluído nos próximos 30 dias. Em seguida, um novo lote de obras será iniciado, contemplando a interligação da tubulação da rua General Osório com a rua Henrique Deichmann através do furo direcional pelo método não destrutivo, nas mediações da ponte do Clube Guarani. O objetivo é aumentar a capacidade de tratamento da ETA Central.