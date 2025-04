Obra do Samae: saiba o que causou falta de água em Brusque

A troca de bombas de captação da estação do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae) no bairro Guarani gerou a falta de água em diversos bairros de Brusque. Com expectativa de que fosse finalizada no último domingo, 27, o serviço foi concluído apenas na noite de segunda-feira, 28. O atraso ocorreu devido a um problema na instalação de dois equipamentos.

Conforme Larissa Bononomi, diretora técnica operacional do Samae, o serviço principal foi finalizado e restam apenas ajustes e que o sistema já está normalizado.

“Infelizmente quando fomos operar as bombas, que são novas, duas delas não operaram como deveriam operar. Então, tivemos o atraso por causa disso”, explica. E completa mencionando que apenas um pouco da vazão da captação havia sido recuperada. “Conseguimos recuperar a vazão máxima ontem, no final da tarde, início da noite. Agora estamos com a captação 100%, ela se manteve, está estabilizada”.

Para resolver a situação, a autarquia entrou em contato com o fornecedor, que forneceu auxílio de forma remota. Após diversos testes, o equipamento enfim foi ligado.

“A captação é um conjunto de equipamentos, a gente tem bomba, inversor, tem toda a parte elétrica. Então, alguns ajustes que precisavam ser feitos acabaram fazendo com que uma das bombas operasse com a vazão reduzida, assim não conseguíamos captar água suficiente para abastecer todo mundo”.

Em relação à falta de água, Larissa conta que a autarquia estima que cerca de 60% a 70% da população já voltou a receber o serviço, mas essa seria a população de regiões mais baixas. Ainda há ocorrências sendo registradas em regiões mais altas ou que ficam distantes da Estação de Tratamento de Água (ETA) Central, “que é realmente o pessoal que demora para receber um pouco de água. Mas a gente está com caminhão pipa disponível e estamos levando água para esse pessoal”. No decorrer do dia e ao longo da noite, o abastecimento deve ser retomado.

Troca de bombas

Larissa explica também a importância e necessidade deste serviço para a população. A troca faz parte de um conjunto de melhorias da ETA Central, que tem como objetivo principal aumentar a capacidade de tratamento.

“Como estamos fazendo a entrega daquela ETA de 100 litros modular, que inclusive dois tanques foram entregues ontem, as nossas bombas de antes não conseguiriam suportar a vazão necessária para que a gente aumentasse esses 100 litros por segundo. Então, não era só uma ampliação da ETA, a gente precisava melhorar a nossa captação e a nossa rede também”, disse a diretora técnica.

E finaliza mencionando que as bombas instaladas servem para melhorar, “captar mais água e enviar mais água para que a ETA Central consiga aumentar a capacidade de tratamento”.

Leia também:

1. Brusquenses seguem lidando com falta de água; saiba quando abastecimento deve normalizar

2. Conheça o neto de Carlos Renaux que viveu em Brusque após lutar na Segunda Guerra e ter sido capturado pelos russos

3. Eleitores de Brusque podem ter título cancelado por ausência às urnas sem justificativa; veja como consultar

4. VÍDEO – Contêineres caem de navio no rio Itajaí-Açu

5. Escolha do novo papa: Vaticano divulga data de início do conclave

Assista agora mesmo!

Brusquense, Ivete Appel foi escolhida Brotinho do Mês do Carlinhos Bar nos anos 60: