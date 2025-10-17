Obra em terreno da antiga Pittol deixa estabelecimentos sem energia no Centro de Brusque

Diversos estabelecimentos estão sem energia na manhã desta sexta-feira, 17, devido às obras nos destroços da antiga Pittol, na rua Rodrigues Alves, no Centro de Brusque.

Os profissionais que estão no local fazem a derrubada das estruturas restantes da antiga loja.

De acordo com o proprietário de um petshop que fica em frente ao local, a obra beira irresponsabilidade e incompetência. “O poder público para cobrar uma telha nossa é rápido, mas pra vir checar uma obra que vem cometendo erros em sequência não vimos ninguém”, disse.

Além da falta de energia, pessoas que passam pelo local com frequência mencionam a falta de segurança no trecho. Os relatos das pessoas mencionam o risco de serem atingidas por entulhos e destroços da obra.

A Defesa Civil, Guarda de Trânsito e Celesc estão no local.

Leia também:

1. Homicídios em Brusque: veja o andamento na Justiça de cada caso registrado em 2025

2. Brusque passa a ter fiscalização de trânsito por videomonitoramento

3. Chuva, vento e frio: veja o que aguarda Brusque no fim de semana

4. Motorista de Puma fica ferido após acidente com caminhão em Gaspar

5. Últimos dias de Fenarreco e mais: confira sete coisas para fazer em Brusque e região no fim de semana

Assista agora mesmo!

Antes da Estaiada: conheça a história das antigas pontes do Centro de Brusque:

