Obra em tubulação irá interditar trecho da rodovia Ivo Silveira, em Brusque

A execução de uma obra na tubulação da rua Guilherme Wegner, no bairro Steffen, em Brusque, provocará alterações temporárias no trânsito a partir desta segunda-feira, 5. A intervenção afetará um trecho da rodovia Ivo Silveira, nas proximidades da rotatória que dá acesso às ruas João Batista Torrezani, Guilherme Steffen e rua Blumenau.

Durante a execução dos trabalhos, o sentido Bateas-Steffen ficará totalmente interditado. A empresa responsável pela obra, em conjunto com a equipe de sinalização da prefeitura, atuará no local com orientação e dispositivos viários.

Como medida operacional, as duas faixas de rolamento no sentido Steffen-Bateas serão divididas com placas e cones, permitindo que os motoristas que encontrarem o trecho interditado utilizem esse desvio provisório para seguir viagem.

Os trabalhos ocorrerão das 7h às 17h, com liberação total da via fora desse horário. As atividades serão retomadas diariamente, conforme cronograma técnico. A previsão para conclusão da obra e liberação completa do trecho é de aproximadamente 15 dias, podendo variar de acordo com as condições climáticas.

Conforme a prefeitura, por se tratar de uma área sensível, onde passa uma tubulação de gás, a obra apresenta maior grau de complexidade. Equipes técnicas da empresa responsável pelo sistema de gás acompanharão as escavações durante todo o período, em razão dos riscos envolvidos.

A Secretaria de Trânsito e Mobilidade (Setram) orienta que os condutores redobrem a atenção ao circular pelo local e, sempre que possível, utilizem rotas alternativas durante os dias de intervenção.

