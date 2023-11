“Obra mal feita”: terceira pista da rua São Pedro precisará ser totalmente refeita, diz prefeito de Brusque

A terceira pista da rua São Pedro, no bairro de mesmo nome, em Brusque, precisará ser totalmente refeita. A situação da obra foi detalhada pelo prefeito André Vechi no primeiro episódio do PodPrefa, o podcast de notícias do Executivo, veiculado em 10 de novembro.

Conforme o prefeito, diversos problemas foram registrados no local, agravados após as fortes chuvas de outubro. “São raras às vezes que olho para o retrovisor, mas para as pessoas entenderem o que está acontecendo lá hoje, importante entender o que foi feito. Assumi a prefeitura no dia 7 de maio como prefeito interino, depois eu e Deco fomos eleitos em 3 de setembro. Aquela obra já estava executada, e foi mal executada”, conta André.

Ele detalha que foi feito o corte do barranco e terraplanagem, mas não foi feita a calha de drenagem e nem a escada hidráulica. “Com o tanto de chuva que veio, acabou dando todo aquele estrago lá”, diz.

“A obra precisará ser toda refeita, toda. Primeiro, que vamos ter que fazer toda a drenagem da via principal. Só em drenagem é R$ 1,1 milhão de recursos que não foram deixados em caixa. Vamos ter que retaludar, fazer de novo o corte do morro, e ai, sim, fazer a calha de drenagem e a escada hidráulica”, continua.

O secretário de Obras, Ivan Bruns Filho, detalha que chegou a ser feito a terraplanagem no local. Contudo, devido às chuvas em outubro, a bancada rompeu. Ele aponta que, em dezembro, será feita uma obra paliativa.

“Para desviar essa água que está transbordando ali por cima, por uma calha lateral. Fazer uma drenagem e contenção pequena, para que essa água não desça pela estrada e cause transtornos na via”, complementa.

Segundo André Vechi, após toda a obra ser refeita, será necessário recapear a via. Portanto, ele prevê que o investimento necessário deva beirar os R$ 2 milhões.

“Estamos no final do ano, o orçamento já no limite, não foi deixado esse dinheiro em caixa. Estamos planejando para começar alguma coisa no primeiro semestre de 2024. Teremos que começar do zero, tudo o que foi feito e gasto foi dinheiro jogado fora”, continua.

Ainda, durante o podcast, o prefeito pede compreensão da comunidade. “Teremos que corrigir o erro que foi feito. Para dai, sim, fazer uma obra de qualidade. A gente sabe que é uma demanda importante e necessária, a gente ta trabalhando para poder quanto antes resolver esse problema. Se fosse uma obra que eu tivesse começado, eu matava no peito a responsabilidade e já teria entregue, com certeza, e bem feito”, completa.

Recursos

Para refazer a obra, André Vechi adianta que a Prefeitura de Brusque ainda precisará ir atrás de recursos.

“É uma obra com investimento muito alto, que não estava no nosso cronograma. Quer dizer, estava concluí-la, mas não recomeçá-la. A gente vai tentar via emenda parlamentar. Quero, no primeiro semestre do próximo ano, retomar a obra. A obra tem que começar e fazer ela de uma vez só”, finaliza.

