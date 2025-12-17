Obra na ponte do Guarani, em Brusque, encerra na manhã desta quarta-feira

A obra de interligação da adutora de 500 mm instalada na ponte do Guarani, em Brusque, iniciada na noite desta terça-feira, 16, segue em execução na manhã desta quarta-feira, 17. Os trabalhos avançaram durante a madrugada e devem seguir até às 8h.

Segundo a prefeitura, devido à continuidade da intervenção, um pequeno trecho em frente à ponte permanece em meia-pista, exigindo atenção redobrada dos motoristas que circulam pela região, especialmente no início da manhã, devido à presença de trabalhadores e maquinário.

A previsão é de que o tráfego seja totalmente normalizado após a finalização dos serviços, ainda pela manhã.

