A área da nova Beira Rio de Brusque, localizada no entorno da ponte José Germano Schaefer, popularmente conhecida como ponte do Pilolo, no bairro Rio Branco, já começa a apresentar um uso que extrapola a função viária originalmente prevista.

Mesmo sem a liberação oficial para o tráfego de veículos, o trecho vem registrando intensa movimentação de pessoas, cenário especialmente observado no primeiro fim de semana do ano.

Nesse contexto, o espaço então passou a ser ocupado por frequentadores de todas as faixas etárias, incluindo famílias que encontraram no local uma alternativa para permanência ao ar livre.

Lazer emerge em Brusque

A pista já asfaltada, aliada às calçadas em fase final de conclusão — restando apenas serviços de acabamento —, está favorecendo a prática de caminhadas, corridas e passeios de bicicleta.

Com efeito, o local passou a ser percebido como uma área propícia às atividades recreativas e ao convívio comunitário, ainda que de forma informal.

Espaço para convivência

Entre as manifestações recorrentes no próprio espaço, destaca-se a expectativa de que, ao menos aos fins de semana — sobretudo aos domingos —, o tráfego de veículos possa ser interrompido.

Dessa forma, futuramente seria possível consolidar o uso do trecho voltado ao lazer e à ocupação comunitária do espaço público.

As obras em Brusque

O trecho integra o lote 2 da nova Beira Rio, entre a empresa Irmãos Hort e a ponte do Pilolo, no bairro Rio Branco.

Segundo o secretário de Infraestrutura Estratégica, Lucas Fachi, a obra encontra-se em fase final, restando a implantação da iluminação pública e ajustes de acabamento.

A entrega está prevista para janeiro de 2026. O investimento supera R$ 32 milhões, com cerca de 2,4 km de vias pavimentadas.

A propósito, o lote 1 já está liberado ao tráfego de veículos, com pendências restritas à rede elétrica e à iluminação pública.

Com isso, o trecho atualmente em destaque representa a continuidade direta do projeto, ampliando a conexão viária ao longo da margem do rio.

Quanto à sequência da obra, pois, o lote 3 segue em fase de análise do edital de licitação, com publicação prevista até o fim deste ano.

As intervenções devem começar entre março e abril de 2026, com investimento estimado acima de R$ 64 milhões e prazo de execução de dois anos.

A galeria de fotos

Por fim, após os anúncios, no fim da edição, uma galeria de imagens reúne registros do trecho da Beira Rio no entorno da ponte do Pilolo.

Por meio das imagens, é possível identificar de forma clara e objetiva a movimentação registrada no local, bem como a utilização espontânea do espaço para atividades físicas e momentos de lazer.

Brusque em fotos

