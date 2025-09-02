Obras alteram itinerários de ônibus em quatro bairros de Brusque a partir da próxima segunda-feira; saiba quais

A partir de segunda-feira, 8, as linhas de ônibus que atendem os bairros Poço Fundo, Santa Luzia, Zantão e Águas Claras terão mudanças de percurso.

As alterações serão feitas durante o bloqueio noturno da avenida Primeiro de Maio, que ficará interditada das 20h30 às 4h30 para o início das obras de macrodrenagem. Nesse período, a rua Azambuja será utilizada como principal acesso pelos coletivos.

Segundo a Secretaria de Trânsito e Mobilidade (Setram), as mudanças já estavam previstas para esta semana, mas o início das obras foi adiado devido às condições climáticas. Até lá, os ônibus continuam circulando normalmente pela avenida Primeiro de Maio.

Os horários de circulação, que já haviam sido ajustados para o planejamento das obras, permanecem inalterados com a alteração da data.

A Setram orienta os passageiros a acompanharem os avisos oficiais para se programar e evitar transtornos.

