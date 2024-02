Obras da nova creche do Limeira são iniciadas em Brusque; previsão de entrega é de dois anos

As obras da nova creche do bairro Limeira, o Centro de Educação Infantil (CEI) Tia Ana, estão em progresso. Na quinta-feira, 8, as equipes finalizaram a limpeza do terreno. Nesta sexta-feira, 9, terá início a topografia no local. A locação das fundações deve começar já na próxima semana.

A verba para a construção da nova escola provém do estado e dos cofres municipais, superando os R$ 5 milhões. A unidade contempla dez salas para os alunos, espaço administrativo, área coberta e descoberta para vivências, solário e área de serviços.

Atualmente, o CEI Tia Ana está localizado no mesmo terreno da Escola Augusta Dutra de Souza. Com a transferência do CEI para um novo terreno, a Escola será ampliada, podendo atender mais crianças da comunidade.

