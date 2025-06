Obras de construção da nova UBS do Centro são iniciadas no loteamento Schaeffer

As obras de construção da nova Unidade Básica de Saúde (UBS) do Centro, localizada no loteamento Schaefer, foram iniciadas. A informação foi confirmada pela Prefeitura de Brusque.

A empresa vencedora da licitação iniciou na última sexta-feira, 6, os trabalhos de retirada da vegetação.

Os trabalhos foram iniciados após a mudança da finalidade do terreno, antes classificado como de uso comum/comunitário.

Leitores que passaram pelo local enviaram imagens ao jornal O Município. Confira:

A nova UBS do Centro será levantada em uma área de 2.120 metros quadrados no loteamento Schaeffer. No entanto, de construção, serão aproximadamente 750 metros quadrados. O restante será destinado a estacionamento e espaços para deslocamento das pessoas.

O posto de saúde deve ser construído especificamente no lado da esquina entre as ruas Otto Schaeffer e Orlando José Schaeffer. Já do outro lado, da rua Mathilde Schaeffer, o terreno apenas será nivelado.

