Obras de drenagem no bairro Steffen estão 40% concluídas, afirma secretaria

As obras de drenagem da rua Alberto Heckert, no bairro Steffen, estão 40% concluídas, conforme as informações da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos de Brusque. O local tem longo histórico de alagamento.

A obra principal envolve a substituição da antiga tubulação, que está desgastada e obsoleta, sem conseguir escoar as águas da chuva. Novos tubos, com diâmetro de 1,5 metro, serão instalados. A nova estrutura vai proporcionar melhor escoamento das águas e a possibilidade de futuras expansões.

A execução desta obra exige a implantação de 320 tubos, o que demanda escavações profundas, de cerca de cinco metros. Esta profundidade impõe riscos consideráveis aos servidores que trabalham no local, exigindo medidas adicionais de segurança e atenção redobrada.

A escavação também tem sido um grande desafio devido ao solo, composto de barro e lama. O material inadequado para ser reutilizado na recomposição do pavimento. Assim, é necessária sua substituição por um material de aterro de melhor qualidade, para evitar problemas na pavimentação.

“A rua Alberto Heckert, que já sofria há muito tempo com alagamentos por conta da drenagem que não está mais atendendo aquela localidade, é o ponto de partida para a resolução de todos estes problemas daqui para frente”, afirma o secretário de Obras e Serviços Urbanos, Ivan Bruns Filho.

Além da nova tubulação, todas as bocas de lobo ao longo da rua Alberto Heckert passarão por melhorias. Os sistemas de esgoto de todos os imóveis serão ligados à nova tubulação.

Após o término dos trabalhos de drenagem, uma equipe específica fará a recuperação de toda a pavimentação da rua.

O projeto das obras totais prevê a ligação futura da tubulação proveniente da rua Ana de Souza até a rótula do Steffen. Estima-se que a rua Alberto Heckert, hoje sem saída, possa ter um acesso direto à avenida Beira Rio. Estudos têm sido realizados para verificar a possibilidade.

Assista agora mesmo!

Points de Brusque: reviva as noites inesquecíveis de locais que foram pontos de encontro da cidade: