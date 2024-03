Obras de drenagem são iniciadas em rua do Águas Claras, em Brusque

Na quarta-feira, 28, a Prefeitura de Brusque, através da secretaria de Obras e Serviços Urbanos, iniciou as obras de drenagem da rua Augusto Bento de Mello, no Águas Claras. A via também receberá a pavimentação de todo o trecho ainda não asfaltado.

No momento, está em andamento a instalação de aproximadamente 260 tubos de 60 centímetros de diâmetro para a drenagem da via, que contará ainda com mais de 20 bocas de lobo.

O serviço foi contratado pela população no antigo programa de parceria comunitária há cerca de uma década. Porém, até então, nunca havia avançado para a parte prática.

Toda a intervenção deve ter duração aproximada de duas semanas, se as condições climáticas ajudarem.

Após esta etapa, será realizada a preparação e implementação da capa asfáltica em todo o trecho onde ainda não há pavimentação, concluindo a obra e entregando este serviço tão importante e esperado pelos moradores locais.

Problemas da via

O secretário de Obras e Serviços Urbanos Ivan Bruns Filho comentou sobre alguns dos problemas dessa rua.

“Essa via apresenta vários problemas, principalmente de drenagem. Um morro bem íngreme, onde desce uma grande quantidade de água, trazendo muito sedimento, trazendo muitos materiais. Não tem boca de lobo que dê conta, porque onde tem, que é no trecho inicial dela, a água vem com muita velocidade, muita areia, muito sedimento lá de cima, dá problema para as ruas vizinhas, enfim, uma rua bem problemática”, detalhou Ivan.

O responsável pela pasta de Obras explicou ainda o que será feito no local e qual objetivo desse trabalho.

“A gente já ia começar nesse início de ano e de fato está acontecendo. Com tubulação, com caixa, boca de lobo e, posteriormente, já vai receber também a pavimentação. Então, a ideia principal é a qualidade de vida desse pessoal ali. A gente já esteve lá em várias ocasiões de chuva, logo após a chuvarada e é um problema bem caótico”, concluiu.

Leia também:



1. Havan distribui 500 ingressos para torcedores do Brusque para clássico contra Marcílio Dias

2. Moradores enfrentam dificuldade para encontrar vacina contra a dengue em Brusque

3. Nascido em ano bissexto, morador de Brusque celebra aniversário a cada quatro anos

4. Celulares são os itens mais furtados em Brusque, diz delegado da Polícia Civil

5. Quina 6377 e Lotofácil 3040: veja números sorteados nesta quarta-feira

Assista agora mesmo!

Educador físico da Bolívia faz história no esporte brusquense: